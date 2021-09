In Veghel geen derde prik, in Eindhoven wel. Toon (63) afgevoerd door politie: ‘Ik vind het bizar’

VEGHEL/EINDHOVEN - Een derde vaccin halen om naar de VS te kunnen bleek voor Toon (63) en Marion van Dijk (63) uit Geldrop toch een stuk moeilijker dan ze verwacht hadden. Ondanks een afspraak bij de prikstraat in Veghel kwamen ze daar niet aan de bak. De politie kwam er zelfs aan pas om een boze Toon af te voeren. Een uurtje later in Eindhoven kon het wel. Een nog steeds gepikeerde Toon: ,,Ik wil iedereen graag waarschuwen voor de bureaucratie hier in Nederland. En voor wie het ook treft: Hou vol!”