In Venhorst maken ze zich niet druk om corona bij de nertsen

Noodkerk werd start van Peka Kroef in Odiliapeel

3 september ODILIAPEEL - Over enkele dagen rest nog slechts het kruis van de vroegere noodkerk van Odiliapeel. Het gebouwtje werd eind jaren vijftig afgebroken en verplaatst naar de Beukenlaan waar het in gebruik kwam als aardappelopslag-loods. Dat was in feite de start van de huidige aardappelverwerker Peka Kroef. De sloop is in volle gang.