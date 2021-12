In winkeltje van Leijgraaf-studenten in centrum Veghel draait het om het goede doel

IN HERINNERING Pieter de Visser stelde áltijd vragen en vroeg ook nog eens door, letterlijk tot hij op zijn sterfbed lag

Kun je nog genieten van het beetje leven dat er over is, als je te horen hebt gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent? En hoe ga je zo goed mogelijk naar het einde toe? Met die vragen in het hoofd besloten Pieter de Visser uit Veghel en zijn dochter Eva een podcast te maken over de laatste maanden van zijn leven. Op 4 november overleed Pieter, 68 jaar oud.

13 december