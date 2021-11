In Zeeland willen ze voor iedereen een cadeautje in decembermaand

,,Dat er in het, in onze ogen best rijke Zeeland, mensen geen geld hebben voor een cadeautje in de decembermaanden, dat vinden wij heel jammer. Voor die groep mensen komen wij graag in actie’’, aldus mede-initiatiefneemster Mira Eijsermans, die samen met Marjo Danen en Debbie Boeijen verantwoordelijk is voor de actie. ,,Dat doen we met een actie door en voor Zeeland.’’