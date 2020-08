Inbreker steelt gouden sieraden van slapende vrouw in Uden

Hans is maar wat blij met eerste resultaten moestuin na cursus: ‘Meest trots op aubergine’

8:15 UDEN - ,,Da's bloemkool. Die kun je er gerust uithalen want die groeit hier niet. Die moet met zijn voeten in de stront en het water staan", zegt Udenaar Theo Koenders (87) tegen Hans Brouwers (64). Brouwers volgde dit jaar een IVN-cursus 'moestuin’ en is laaiend enthousiast over zijn eerste resultaten als ‘moestuinier'.