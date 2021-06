Inbrekers dringen naar binnen bij fietsenwinkel in Uden en stelen mountainbike

D'n Vorsten­burgh Uden nu echt voltooid verleden tijd

2 juni UDEN - Maanden stond het kale karkas er nog maar nu is het toch echt gedaan met het roemruchte café-restaurant D'n Vorstenburgh in Uden. Nadat eerder in het pand alle asbest was verwijderd, een tijdrovende klus, heeft de sloper deze week korte metten gemaakt met het pand.