Inbrekers forceren deur van slagerij in Boekel en nemen geld mee

video Brabantse ziekenhui­zen nemen tientallen coronapa­tiën­ten uit de Randstad over: ‘Alleen zo kunnen we de reguliere zorg samen nog aan’

1 oktober TILBURG - Brabantse ziekenhuizen nemen nu al tientallen coronapatiënten over uit de Randstad. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames nog relatief laag is, wordt de druk in een vroeg stadium eerlijk verdeeld. Alleen op die manier kunnen ziekenhuizen in het hele land ook niet-coronapatiënten blijven ontvangen.