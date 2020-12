India 20 jaar teruggeworpen in de tijd door corona, hulp uit Heeswijk-Dinther dus harder nodig dan ooit

Alle opties open, maar intensieve samenwer­king Leijgraaf en Willem I ligt erg voor de hand

2 december OSS/VEGHEL/DEN BOSCH - Mbo-instellingen ROC De Leijgraaf in de regio Oss/Veghel en het Koning Willem I College in Den Bosch onderzoeken op dit moment of ze meer kunnen gaan samenwerken. Waarom toch deze mogelijke schaalvergroting?