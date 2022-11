Indoor festival met populaire Wetnecks sluit festivalseizoen af

Op drie podia verdeeld over de ruimten van evenementencomplex De Noordkade in Veghel trekken bands zondag 27 november nog één keer alles uit de kast voor de winterstop begint. Tussen 14.00 en 21.00 uur spelen twaalf bands in De Afzakkerij, de Podiumzaal van de Blauwe Kei en de Malerij. Dat zijn onder meer de Tawny Brothers, Heavy Hoempa, Paul & Pelle, RUM, Spiet, Stoned and Frenz, Alice Spings en de Amerikaanse band The Wetnecks. Op de komst van deze laatste band is Jack Monde van de organisatie bijzonder trots. ,,Festivals als Paaspop, 7th Sunday, FestyLand en de Zwarte Cross stonden al eerder met de handen omhoog voor deze band uit de USA.”

Bijzonder is volgens Jack Monde ook dat er deze editie akoestische optredens zijn. In de traditie van MTV Unplugged, die dat deed met onder meer Eric Clapton, Nirvana en Alicia Keys. Een van de acts in Veghel die akoestisch gaat spelen is de feest- en folkband Alice Springs. Ze deelden het podium met Guus Meeuwis, Miss Montreal, Kensington, Di-Rect en de Golden Earring en spelen nu op akoestische gitaar, banjo, viool, bas, trekzak en drumstel.

Toegangskaarten kosten vijftien euro en zijn in de voorverkoop te bestellen via www.aliveandkickingfestival.nl. Het festival is een samenwerking tussen Cultuur Haven Veghel en boekingsbureau Live & Booking.