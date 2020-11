Ineens een camera aan je huurwoning, mag dat zo maar?

Zijn achternaam heeft Ruud liever niet in de krant, er spelen te veel problemen in de buurt. Hij noemt het een principekwestie waarover hij stevig in de clinch ligt met Area. Wat is er aan de hand? Sinds een jaar of twee woont Ruud in een appartement aan de Eikenwal. Een klein maar fijn huisje, gebouwd in een blok van vier zoals er meerdere in deze wijk staan.