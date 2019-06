Infoavond Bunderse Hoek in Veghel: ‘Regelrechte aanfluiting’

Woest was het merendeel van de ruim honderd aanwezigen over de opzet van de avond in De Stapperij. Ze waren gekomen voor meer informatie en die kregen ze niet. Procesregisseur Mark Wossink van de gemeente Meierijstad kwam niet boven het rumoer uit, nadat hij meldde dat het indienen van zienswijzen niet meer mogelijk was. ,,Het plan is lang en breed bekend. Op inhoud is er niets veranderd.” Daarmee doelde Wossink op het feit dat gemeente en projectontwikkelaar het uitbreidingsplan, op aandringen van de Raad van State, nu goed hebben onderbouwd. ,,Er is nog voldoende ruimte voor dit plan en dit type woningen. Die ruimte is er elders binnen Veghel niet. Dus kan er op de Bunderse Hoek worden gebouwd.” Dat laatste zien veel direct betrokkenen helemaal niet zitten. Zeker niet het aantal van 97 woningen.