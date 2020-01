Informatie-avond Muziek bij de Buren: 'Apparatuur goed afstellen, anders barst het huis uit zijn voegen’

UDEN - Voor huiseigenaren en muzikanten van de derde editie van Muziek bij de Buren was maandagavond een informatie- én matchavond in De Pul.

Het was voor alle aanwezigen in de zaal eerst best nog even een gezoek. Zowel de huiseigenaren als alle muzikanten kregen namelijk allemaal een nummer opgespeld, waarna ze elkaar moesten vinden om zo alvast kennis te kunnen maken. Daarna volgde een optreden van Olaine Sunrise.

Bij het evenement, dit jaar gepland op zondag 2 februari, openen 43 Udense locaties hun deuren voor intieme huiskamerconcerten van verschillende lokale artiesten. Die treden gedurende de dag drie keer op, zodat het publiek een route kan uitstippelen en zo meerdere, gratis optredens kan bezoeken.

Iron Maiden in de huiskamer

De huiskamereigenaren konden vooraf aangeven wat voor muzikant ze juist wel, of liever niet wilden ontvangen. ,,Maar wij vinden alles goed, zolang het maar geen smartlappenmuziek is, dat ligt veel te ver van onze smaak af'', zeggen Mascha en Willibrord Bongenaar (38). ,,We grappen al jaren dat we Iron Maiden graag eens in onze huiskamer willen hebben, dus iets in die richting is altijd goed.''

Het is de eerste keer dat het echtpaar hun huiskamer opent, en daar hebben ze veel zin in. ,,Het is laagdrempelig, en een mooie manier om mensen uit de buurt te leren kennen'', zegt Mascha. ,,We zien dagelijks een hoop mensen voorbij lopen en fietsen, maar die spreek je dan nooit. Het zou mooi zijn als die nu eens binnenkomen''.

Quote Wij vinden alles goed, zolang het maar geen smartlap­pen­mu­ziek is Mascha en Willibrord Bongenaar

Voor de deelnemende muzikanten en 'huiskamereigenaren' gelden geen expliciete regels, zo werd maandagavond door organisator Mathijs van Donzel uitgelegd. Jong en oud, rock- en pianomuziek, solo of optreden met een heel koor: alles mag, zolang de optredens maar niet langer dan een half uur duren, én dat er koffie en thee aan het publiek wordt geserveerd.

Joviale man