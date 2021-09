Informeel jubileumfeestje van Nistelrodese fanfare St. Lambertus krijgt koninklijk tintje

Er waren allerlei plannen voor de viering van het 75-jarig bestaan van de fanfare, maar die werden door de coronaregels omgedraaid naar ‘slechts’ een gezellige bijeenkomst. Dat daar de burgemeester de Koninklijke Erepenning kwam uitreiken verraste de leden, al was het bestuur op de hoogte.

Voorzitter Jan Timmers vindt het belangrijk dat dit gelukt is. Verenigingen van 50 jaar, of met een veelvoud van 25 jaar, kunnen zo’n penning aanvragen. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Burgemeester Moorman verwees naar de aanwezigheid van de fanfare bij feestelijke en droevige gebeurtenissen en vertelt over het hoogstaand muzikale evenement ’The Night of the Music’. ,,De vereniging is in 1946 opgericht nadat Aurora uit Heesch met het bevrijdingsfeest kwam spelen. Toen kreeg Nistelrode de kriebels. De gemeenschap schonk de eerste uniformen.”

Hekel aan pet

Voorzitter Timmers vertelt: ,,We stemmen veel af op de jeugd en daarom dragen we bij buitenoptredens sinds een jaar of vijf jacks in plaats van uniformen. Een stuk goedkoper ook. Veel jeugd had ’n hekel om met pet over straat te lopen.” Annie van Lokven-van Es (66) herinnert zich: ,,We gingen vroeger overal te voet naar toe, nú gaan we met de auto. En als er een stel 50 jaar getrouwd was, gaven we een serenade, of dat prijs werd gesteld of niet.” Rondom haar wordt gelachen, zoiets is niet meer voor te stellen. Als klein meisje was ze enorm blij dat ze bazuin bij de drumband mocht gaan spelen. ,,Toen dat stopte, koos ik voor bugel. Met m’n 28 jaar was ik een van de eerste vrouwen in het fanfareorkest, maar het voelde goed. Nu zijn mannen in de minderheid.”

Repetitie

Een van die mannen is secretaris Erik-Jan Raijmakers. Hij speelt de bas, maar in zijn jonge jaren begon hij samen met Margaret met slagwerkles. En na het behalen van examens begonnen ze 40 jaar geleden in de slagwerkgroep. De band die ze hadden bloeide op en ze trouwden. Margaret Raijmakers (51) koos uiteindelijk voor melodisch slagwerk in het fanfareorkest. ,,Onze dochters Evie en Nine spelen er ook. Het is heerlijk, en ben er ook wel trots op, om met z’n vieren naar de repetitie te gaan. Nine is met drie anderen op hoorn begonnen. Ze spelen nog en zijn nu met 9 jonge meiden!” Sep de Mol van 10 is ook nog lekker jong. Als jong mannetje wilde hij al drummen. ,,De slagwerkgroep waarin ik zit, vind ik heel leuk”, glundert hij.

Het bestuur van Fanfare St. Lambertus, rechts secretaris Erik-Jan Raijmakers.

Margaret Raijmakers (links) en Annie van Lokven-van Es vertellen over de fanfare.