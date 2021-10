ING gaat toch voor servicepunt in Veghel na sluiting huidig kantoor

,,Het is onze intentie om in de buurt aanwezig te blijven met een servicepunt. We zijn op dit moment in gesprek met ondernemers die in onze ogen hiervoor een geschikt winkelbedrijf hebben”, zegt woordvoerder Karin van der Pol van ING. Op een servicekantoor kunnen mensen terecht voor de eenvoudige bankzaken. Een afspraak met een adviseur kan bij ING straks via een beeldgesprek of op een bankkantoor in bijvoorbeeld Den Bosch of Schijndel.