ING sluit kantoor in Veghel: ‘Zien dat er ook minder klanten naar ons kantoor komen’

Aanstaande vrijdag is de laatste dag dat de ING-bank in Veghel geopend is. Dit laat de bank in een bericht aan de klanten weten. Die komen kennelijk te weinig naar het kantoor aan de Hoofdstraat. ‘Steeds vaker regelen klanten hun bankzaken online of met hun smartphone, waar en wanneer zij dat zelf willen. We zien dan ook dat er minder klanten naar ons kantoor in Hoofdstraat 23 te Veghel komen. Daarom kunnen we de deuren van dit kantoor niet langer openhouden en verplaatsen we de dienstverlening naar het ING-servicepunt in de buurt’, aldus de bank.