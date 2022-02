Ingezegend: Maria luistert kerk Odiliapeel op met kapel

,,Door deze kapel, die elke dag open is tussen 10 en 16 uur, kan de kerk in Odiliapeel dagelijks worden bezocht. Daarmee zijn alle zes parochiekerken van Sint-Petrus elke dag open voor publiek - ze hebben allemaal een eigen Mariakapel - en daar zijn we heel blij mee”, legt pastoor John van de Laar uit, die de inzegening van de kapel in Odiliapeel verzorgde.

Mensen kunnen dus voortaan ook in Odiliapeel terecht als ze een kaarsje willen aansteken of een gebed tot Maria willen richten. De wens voor zo’n kleine gebedsruimte kwam op tafel tijdens de discussie over de toekomst van de kerken in de parochie. De kerk in de Peel was doordeweeks dicht, alleen op zaterdag is er een eucharistieviering.