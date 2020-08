Initiatiefnemer Boekelse Ecodorp: ‘Er komen nog veel meer Ecodorpen’

'Ik verheug me er weleens op, dat het af is. Maar het is ook verontrustend'', mijmert Ad Vlems. Al sinds de geboorte van zijn zoon, meer dan een decennium geleden, staat hij op en gaat hij naar bed met maar één idee: duurzamer leven in een Ecodorp. Hij kan het zo opratelen, het lijstje: de eerste woningen, de eerste cirkel, is klaar in oktober, de tweede in januari volgend jaar en in april 2021 wordt ook de derde en laatste serie woningen opgeleverd.