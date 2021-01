Inpat Center krijgt voor laatste keer steun van gemeente

De gemeente Meierijstad ging in 2018 voor drie jaar een samenwerking aan met het Inpat Center. Deze organisatie werd opgericht om werknemers van bedrijven als Mars, Vanderlande, Van den Bosch en FrieslandCampina te laten verhuizen naar de regio. Het Inpat Center regelt indien nodig zo'n beetje alles voor deze werknemers, van een woning tot een baan voor de partner, de school of kinderopvang voor de kinderen en de sportschool. Alles om te zorgen dat mensen zich aan de gemeente Meierijstad gingen binden. Het ging destijds met name om werknemers uit de Randstad die dagelijks veel in de auto zaten om van en naar hun werk in Meierijstad te komen. Ook werknemers uit het buitenland wisten via het Inpat Center een (tijdelijke) verhuizing naar Nederland geregeld te krijgen. Ze vonden niet allemaal in plek in Meierijstad zelf, maar wel in Brabant.