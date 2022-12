Internationale expositie over kinderen in oorlogstijd in Kasteel Heeswijk

’Listen’ is een pop-up expo van het War Childhood Museum. Begonnen als klein burgerinitiatief in Sarajevo heeft deze organisatie inmiddels vestigingen in Kiev, New York, Sarajevo en Den Haag. De voortdurend groeiende collectie bestaat uit meer dan 5000 persoonlijke voorwerpen, elk met hun eigen verhaal. Deze kerstvakantie is de expo voor het eerst in Nederland te zien in Kasteel Heeswijk.