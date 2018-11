Intersport weg uit Veghel. ,,Steeds meer mensen gaan naar Superstore in Uden”

Het is een vertrek met pijn in het hart, vertelt Van Erp. ,,We zijn hier in 1981 met onze eerste winkel gestart, op de Zuidkade toen. In Veghel ligt onze basis. Vanuit hier zijn we gegroeid, met inmiddels ook twee winkels in Uden. Bovendien hebben we in Veghel nog steeds veel klanten, zowel particulieren als verenigingen. Gevoelsmatig horen we dus gewoon ook in Veghel thuis.”

Toch trekt hij zijn conclusies uit het feit dat klanten liever naar de grotere Intersport in Uden gaan. ,,Iedereen ziet dat de bezoekersaantallen in het centrum in Veghel ieder jaar weer verder teruglopen. Ook zien wij dat steeds meer klanten uit Veghel en de kerkdorpen naar onze Superstore in Uden gaan.” Die is een stuk groter, 3.000 vierkante meter in totaal, en daar is bredere collectie. In Veghel bijvoorbeeld is geen ski - en wandel- en outdoorafdeling.

Medewerkers verhuizen mee naar Uden

Op 16 november start de leegverkoop in de winkel in Veghel. Op maandag 31 december zal de winkel voor het laatst open zijn. De medewerkers uit Veghel verhuizen daarna mee naar de Superstore in Uden.

De winkel paste niet helemaal meer bij het centrum van Veghel, stelt Willy van Erp. ,,Veghel zal nog nadrukkelijker een boodschappencentrum worden. Daar is niks mis mee. Maar dat sluit niet aan bij onze winkelfilosofie en stelde ons dan ook voor de vraag of het realistisch is om onze winkel in Veghel open te houden. Of dat het beter is om alle energie in onze winkels in Uden te steken. Wij kiezen voor dat laatste.”