Intrigerende beelden van een allesbehalve alledaagse transvrouw

VEGHEL - Jasmine de Vries is veelvuldig op haar eigen, geënsceneerde foto’s terug te vinden. Beelden, nu te zien op de Noordkade in Veghel, die zijn gebaseerd op wie ze is en wat ze meemaakt. Een allesbehalve alledaagse transgender vrouw met een bijzonder talent voor fotografie.

Een blondine met een feesthoedje op haar kruin zit moederziel alleen aan een sobere houten tafel van oud steigermateriaal. Vier lege stoelen met een verschillend design eromheen. Haar leeftijd laat zich moeilijk raden. Ze kijkt tamelijk sip en afwezig. In haar rechterhand rust een mes waarvan het uiteinde op het punt staat een kleurloze (verjaardags)taart te doorklieven. Op die taart, die schijnbaar door het lange wachten half is ingezakt, staan zes kaarsjes.

„Tegenwoordig vier ik mijn verjaardag tweemaal per jaar. Op 28 juli en 16 augustus. Oftewel de dag van mijn geboorte én de dag dat mijn transitie in de vorm van geslachtsverandering is volbracht’’, verklaart Jasmine de Vries het aantal van zes kaarsjes. ,,Mijn tweede verjaardag wordt vaak vergeten. De foto is dus een doordenkertje.”

Hechte vriendschap met Veghelaar

Het nieuwsgierig makende beeld uit 2016 is opgenomen in het fotoboek Rebel ‘n’ Saint, dat De Vries een jaar later uitbracht. Onder de noemer Escape from the past is een selectie van haar werk tot en met 20 maart te zien in café De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Met dank aan de hechte vriendschap van De Vries met de Veghelse circustheatermaker René Hildesheim.

De wieg van de fotograaf-kunstenaar die - fysiologisch gezien - als jongetje ter wereld kwam stond 56 jaar geleden in de Haagse Schilderswijk. „Als kind voelde ik me al anders. Diep van binnen wist ik dat ik een meisje was. Dat uitte zich op allerlei manieren. Een voorbeeld? Ik vond het leuk kleding van mijn oudere zus te dragen. In het begin deed ik dat openlijk, totdat mijn ouders zeiden dat ik daarmee acuut moest stoppen. Het vervolg laat zich raden: ik ging het stiekem doen. De drang was namelijk enorm.”

Een onconventioneel zelfportret met als toepasselijke titel Desire, eveneens daterend uit 2016, refereert aan een doorsnee kindertijd met zijn begrenzingen. Dezelfde blondine, nu als zorgzame stewardess in een originele Martinair-outfit, stopt heimelijk een bonte verzameling barbiepoppen in de machine van een wasserette.

De Vries ging in Den Haag naar de basisschool, de middelbare school, de HTS. „Ik ben op de chip van de pinpas afgestudeerd, haha. Dat was eind jaren tachtig. Daarna bijna een kwart eeuw werkzaam geweest in de ICT. In 1995 ben ik getrouwd. Drie jaar later kregen we onze zoon Adam. Er waren de gebruikelijke ups and downs.’’

Fotograaf Jasmine de Vries: ,,Als meisje droomde ik ervan om met poppen te spelen, en mijn droombaan was stewardess. Maar ik mocht niet met poppen spelen en stewardess worden zat er niet in.'' © Jasmine de Vries, 'Desire'

Er was de vrouw in haar die naarmate de jaren verstreken steeds feller begon te protesteren. ,,Het slikken van hormonen was een logische stap, maar het duurde tot 2010 dat ik daadwerkelijk uit de kast kwam. Een echtscheiding bleek uiteindelijk onvermijdelijk.”

Een lang verhaal kort: de vurige wens om een geslachtsverandering te ondergaan kwam uit in het Thaise Chomburi. Voorafgegaan door een (in België uitgevoerde) gezichtsoperatie en een naamsverandering.

'Toekomst versus verleden', Jasmine de Vries in één beeld samen met zoon Adam. © Jasmine de Vries

Enkele jaren na de zware maar succesvolle ingreep was de tijd rijp voor een carrièreswitch. De Vries zegde de ICT-wereld vaarwel en begon zich te verdiepen in de fotografie. In haar huidige woonplaats betekende een opleiding aan de Fotoacademie Amsterdam -niet te verwarren met de Fotovakschool- de juiste aanzet.

Haar vrije werk kenmerkt zich voor een belangrijk deel door zelfportretten in een geënsceneerde omgeving, waarbij persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen veelal het fundament vormen. De zelfportretten komen in de regel tot stand met behulp van een draadloze afstandsbediening. „De ontvanger op mijn camera staat telkens in verbinding met het zendertje in m’n hand. Simpel maar doeltreffend!”