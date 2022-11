Inwoners Meierijstad hebben eerste keus én korting tijdens kunstmarkt op 10 december

MEIERIJSTAD/VEGHEL - Wie in Meierijstad woont, heeft het eerste recht om kunst te kopen die de gemeente van de hand doet. Dat kan tijdens op een verkoopdag op zaterdag 10 december op de Noordkade in Veghel. Ze krijgen ook nog korting.

In de Koekbouw worden dan tussen 11.00 en 16.00 uur alle boventallige kunstwerken getoond uit de gemeentelijke kunstcollectie. Inwoners uit Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en alle kerkdorpen hebben de eerste keus. Zo blijft de gemeentelijke kunst misschien toch nog in Meierijstad.

De kunstmarkt is een idee van Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad, die de gehele gemeenteraad achter zich kreeg met zijn voorstel. De gemeente wilde in eerste instantie de kunst die zij niet meer kwijt kan in het depot in Schijndel aan de Stichting Onterfd Goed schenken. Deze stichting in Eindhoven steunt met de opbrengst van de kunst culturele activiteiten. Maar het leek de gemeenteraad op advies van Gemeentebelang beter om de kunst eerst aan te bieden aan de eigen inwoners.

Maximaal twee stuks per inwoner

Dit gebeurt nu dus op de kijk- en verkoopdag in Veghel. Die is alléén bedoeld voor inwoners van Meierijstad. Aankopen moeten ter plekke worden afgerekend en elke inwoner mag maximaal twee kunstwerken kopen. Stichting Onterfd Goed helpt mee om de verkoop in goede banen te leiden. De collectie wordt geprijsd volgens de normale criteria van de stichting. Op deze prijs krijgen inwoners van Meierijstad veertig procent korting. Die korting geldt alleen op 10 december. Een overzicht van de te verkopen kunstwerken staat op de website van de gemeente, maar vooraf reserveren is niet mogelijk.

Wat niet wordt verkocht op de kunstmarkt op 10 december, is later voor iedereen beschikbaar bij Onterfd Goed.

De gemeente behoudt zelf een kerncollectie van kunstwerken, die onder meer te zien zijn in het RAADhuis in Schijndel. Na de fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode bleek de kunstcollectie zo groot dat er niet voldoende ruimte is om alles te bewaren. Vandaar dat er een selectie is gemaakt.