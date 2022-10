Inwoners van Milheeze sidderen voor komst F-35’s

GEMERT/VREDEPEEL - De Peel heeft nu al overlast van Eindhoven Airport, vliegbasis Volkel en Weeze, net over de grens in Duitsland. En dan komt er straks nog de herrie bij van de F-35’s op vliegbasis De Peel. Milheeze vreest de komst van de straaljagers.

Zoveel is wel duidelijk na een informatieavond van Defensie over de aanstaande proefvlucht met zo’n F-35, op maandag 17 oktober. De angst voor de herrie, overlast en verstoring van het woongenot bij de komst van de straaljagers is enorm, bleek maandagavond tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis in Gemert waarbij de emoties regelmatig (zeer) hoog opliepen.

,,Het gros van de mensen realiseert zich niet wat de komst van de straaljagers inhoudt,” vatte een van de vele aanwezige bewoners van Milheeze de strekking van de bijeenkomst samen. ,,We weten pas wat het inhoudt als we er middenin zitten. Maar dan kunnen we niet meer terug.”

‘Belevingsvlucht’

Met de proefvlucht op 17 oktober, door Defensie consequent ‘belevingsvlucht’ genoemd, wil de Luchtmacht zo goed mogelijk de herrie simuleren die de F-35’s produceren als ze over een paar jaar vanaf de vliegbasis ten noordoosten van Helmond gaan vliegen.

Op die maandag wordt er door een op Volkel gestationeerde F-35 vanaf 11.30 uur en vanaf 15.30 uur een uur lang een groot aantal verschillende start- en landingsroutes gevlogen. Daarbij zullen er op enkele plekken geluidsmetingen worden gedaan, waaronder in Milheeze, Deurne en de Helmondse wijk Dierdonk.

Quote Het ministerie van Defensie heeft dit vliegveld nodig om met de nieuwe JSF-straalja­gers te kunnen oefenen

Nieuwe straaljagers

De Peel is sinds begin jaren 90 een slapende vliegbasis, maar het ministerie van Defensie wil de basis reactiveren. Het heeft dit vliegveld nodig om met de nieuwe JSF-straaljagers te kunnen oefenen. Dat is drie jaar geleden besloten en inmiddels zijn de daarvoor benodigde procedures allemaal in gang gezet, zoals stikstofberekeningen en een milieueffectrapportage.

Deze beslissing is bij veel bewoners in de regio in het verkeerde keelgat geschoten. Tal van bewonersorganisaties in de directe omgeving hebben zich tegen het plan gekeerd. Daarnaast hebben zo’n dertien gemeenten in Oost-Brabant zich onder aanvoering van Venray en Gemert-Bakel hun krachten gebundeld in hun verzet tegen heropening van de basis.

Faliekant tegen

Los daarvan heeft het Helmondse gemeentebestuur zich afgelopen weekend in deze krant faliekant uitgesproken tegen de heropening. Volgens klimaatwethouder Arno Bonte (GroenLinks) staat heropening haaks op alle huidige ontwikkelingen in Brainport.

De komende jaren zullen er in deze regio immers honderden miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe woningen en in verbetering van het woon- en leefklimaat en milieu.

3600 vliegbewegingen

Belangrijkste doorn in het oog van de Gemert-Bakelse omwonenden van de basis is de verstoring van de rust. Daarvan zal straks of drie keer zes weken of vierentwintig weken achter elkaar per jaar sprake zijn. In totaal gaat het om 3600 vliegbewegingen.

,,Waarom kan dat niet ergens anders in plaats ook weer hier?” wilde de ene na de andere aanwezige weten. ,,Omdat onder druk van dertig jaar bezuinigen op Defensie sinds de val van de Muur het ene na het andere Defensie-vliegveld is gesloten en verkocht”, aldus Bert Kwast van dat ministerie. ,,Er is simpelweg nergens anders ruimte meer.”

Volledig scherm De start- en landingsbaan op de voormalige vliegbasis De Peel in Vredepeel. © Kees Martens/DCI Media