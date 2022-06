Inwoners Veghel-West en delen van Schijndel zijn vaker eenzaam

VEGHEL - Inwoners van de wijken Veghel-West en Schijndel Oost en West voelen zich vaker eenzaam dan mensen in andere wijken van Meierijstad. Dat blijkt uit een rapport dat de gemeente heeft laten maken om de eenzaamheid in beeld te brengen. Want hoe weet je of je het juiste doet om dit probleem aan te pakken?

Ouderen, jongeren, alleenstaanden, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een lager inkomen hebben een verhoogde kans om zich eenzaam te voelen. Vandaar dat Meierijstad zich vooral moet richten op wijken waar deze doelgroepen wonen, zeggen de onderzoekers. Dat zijn vooral Schijndel-West, Schijndel-Oost en een deel van Veghel-West.

Het bureau sprak tussen 2012 en 2020, dus vóór coronatijd, met welzijnsorganisaties, wethouders, ambtenaren en 95 inwoners van de gemeente over eenzaamheid. Daaruit blijkt dat in Meierijstad minder mensen zich eenzaam voelen ten opzichte van het landelijke gemiddelde en de GGD-regio Hart voor Brabant. Toch voelt 28 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar in Meierijstad zich wel eens eenzaam, net als 44 procent van de 65-plussers. Ook in de tussengroep zegt 36 procent van de mensen zich wel eens eenzaam te voelen.

Hoe kun je het meten?

Of de gemeente het juiste doet om deze mensen te helpen, dat is maar moeilijk meetbaar. De gemeenteraad heeft geen concrete doelen opgesteld als het gaat om bestrijding, concluderen de onderzoekers, en kan daardoor ook niet zeggen of ze het wel goed doet en of het geld dat de gemeente eraan besteedt goed besteed is.

De gemeenteraad wil meer inzicht. Eenzaamheid leidt tot grote gezondheidsproblemen, uiteenlopend van hartfalen tot vroege dementie. Mensen die zich wel onderdeel voelen van een geheel en die een sociaal netwerk hebben, doen minder vaak een beroep op gezondheidszorg.

Een hardnekkig en veelkoppig monster

Bovendien is de vergrijzing, en de coronatijd niet meegenomen in het onderzoek en de verwachting is dat veel mensen zich in die periode juist eenzamer zijn gaan voelen. ‘Het is een hardnekkig en een veelkoppig monster; een complex probleem, met veel verschillende ervaringen en oorzaken. Het is niet verwonderlijk dat zowel professionals op beleidsniveau, als professionals in de uitvoering worstelen met de vraag hoe zij eenzaamheid kunnen aanpakken', schrijven de onderzoekers.

De commissie Mens en Maatschappij buigt zich 9 juni over het rapport.