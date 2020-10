Inwoonster Venhorst verdenkt Boekel van valsheid in geschrifte

VENHORST/DEN HAAG - Ze geeft de strijd niet op, de 77-jarige Nel Jacobs-van Gemert die in Venhorst in een (verbouwde) champignonkwekerij woont. Ze wil dat de gemeente Boekel nu eindelijk eens met de billen bloot gaat en met verdwenen stukken voor de dag komt. Gisteren stond ze met haar advocaat voor de Raad van State in Den Haag.

Jacobs woont al jaren -illegaal volgens de gemeente Boekel- in een champignonkwekerij aan de Hoekstraat in Venhorst. De gemeente heeft al enkele keren met een dwangsom gedreigd, maar Jacobs is niet van zins te vertrekken. Zij en haar inmiddels overleden echtgenoot wilden jaren geleden tegelijk met de champignonkwekerij een bedrijfswoning bouwen aan de Hoekstraat. De aanvraag voor die woning werd -mondeling aldus de vrouw- door de gemeente geweigerd.

Geen aanvraag ingetrokken

Quote Ik weet voor de volle honderd procent zeker dat mijn man nooit de handteke­ning heeft gezet die onder dat formulier stond Nel Jacobs Toen ze daar met haar man bij de gemeente over ging praten werd daar een papier getoond waarop Jacobs de aanvraag voor woning introk. ,,Wij hebben nooit zo'n aanvraag ingediend en ik weet voor de volle honderd procent zeker dat mijn man nooit de handtekening heeft gezet die onder dat formulier stond", blijft Nel Jacobs volhouden.

Valsheid in geschrifte

Een door haar aangespannen rechtszaak leverde naar haar mening niet het gewenste resultaat op, dus deed ze bij de politie aangifte van valsheid in geschrifte door de gemeente. En daarom stond ze gisteren bij de Raad van State waar ze een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Een op een

Daarmee wil ze de bouwaanvraag van 16 juli 1984 boven tafel krijgen. Die aanvraag heeft haar overleden man ingediend voor de bouw van champignoncellen én de bouw van een bedrijfswoning, zegt haar advocaat Kees Driessen. Volgens hem had de gemeente destijds de aangevraagde vergunning een op een moeten verlenen. Maar van die aanvraag is bij de gemeente niets te vinden.

Uit de brand

,,We hebben hem gewoon niet’’, zei een woordvoerder. Er is wel een vergunning verleend voor een champignonbedrijf. Maar niet voor een woning. Volgens Driessen is er nooit op de aanvraag beslist en loopt die zelfs nog. Toekenning zou betekenen dat een deel van de champignonloods een woonbestemming krijgt waardoor Jacobs uit de brand is.

Architect

Rechter Kees Borman vroeg zich af waarom Jacobs geen kopie van de aanvraag van 16 juli 1984 heeft bewaard. Het antwoord luidde dat de hele zaak toen door de architect is afgehandeld. Of de gemeente opnieuw op zoek moet naar de verdwenen aanvraag beslist de Raad van State over een week of zes.