Iris Bogers in actie tegen de vervuilende peuk: bijna 5000 stuks opgeraapt in Veghel

Ook rondom bomen

,,Vorig jaar bleef de actie van Plastic Peuken Collectief in Veghel beperkt tot de wijk de Leest, maar met de elektrische bakfiets van de gemeente kan ik gemakkelijk door Veghel rijden”, vertelt Iris Bogers. ,,In de bak zitten grijpers, handschoenen en bijvoorbeeld veiligheidshesjes.” Ze wijst naar de bankjes in het centrum waar veel peuken liggen. ,,Ook rondom bomen en door heel het centrum ligt veel. Ondernemers leggen gevoelsmatig de rode loper uit voor hun klanten, ze zouden die grond wel schoon en peukenvrij mogen houden.”

Vorig jaar werden er op de Leest 1844 peuken opgeraapt, dit jaar in heel Veghel 4782. Als meer ZAPpers op de hoogte zijn van de actie, zit daar zeker nog rek in. Al lijkt dat de omgekeerde wereld, want sigarettenpeuken zouden ook door rokers in een zakasbakje mee naar huis genomen kunnen worden. Of zoals de tip die Bogers kreeg: in een leeg snoepblikje. Plastic Peuken Collectief zet zich ook in om plastic uit de sigarettenfilters te krijgen.