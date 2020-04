Is Boekelse paardenfokkerij aansprakelijk voor overlijden merrie en veulen? Rechtbank schakelt deskundige in

De springruiter en zijn ouders, die in België wonen, beschikken over verschillende paarden waarmee gefokt wordt. Die worden later getraind tot springpaarden. Hoewel de paarden het gros van de tijd verblijven in hun ‘eigen’ stallen in België, worden ze eens per jaar naar de paardenfokkerij in Boekel gebracht. Zij verzorgen de geboortebegeleiding.

En daar wringt de schoen. In mei 2018 bracht de springruiter namelijk twee drachtige merries naar de Boekelse paardenfokkerij. Een maand later bevielen beide paarden van een veulen. Eén van de merries kreeg in de periode daarna, terwijl ze nog in Boekel was, gezondheidsklachten en moest uiteindelijk in augustus worden geëuthanaseerd. Het veulen van de andere merrie kreeg eveneens gezondheidsklachten en overleed daaraan in juli 2018.

Aansprakelijk

De springruiter en zijn ouders stellen dat de paardenfokkerij aansprakelijk is voor het overlijden van de dieren en het drietal eist hiervoor schadevergoedingen. De verwijten zijn niet mals: de fokkerij zou onvoldoende zorg hebben verleend aan de merrie, niet voldoende toezicht hebben gehouden op de gezondheid van het veulen en onvoldoende opvolging hebben gegeven aan de zorgelijke toestand van het zieke veulen.

De paardenfokkerij ontkent dat en stelt dat zij niet is tekortgeschoten in de enige zorgplicht. Sterker: zij zou adequate zorg hebben verleend door direct een dierenarts in te schakelen. Verder wijst het bedrijf op een clausule, die er kort gezegd op neer komt dat eventuele schade aan paarden geheel voor de eigenaar is. Daarmee is de kous nog niet af.

Quote De springrui­ter en zijn ouders willen ruim 14.000 euro voor de merrie en 100.000 euro voor het veulen. Eis van de springruiter en zijn ouders

Aansprakelijk

De paardenfokkerij vordert op haar beurt dat de springruiter en zijn ouders alsnog de kosten vergoeden van onder meer de stalling en geboortebegeleiding van de merries en veulens. Dit gaat om een bedrag van ruim 7.500 euro. Daarnaast stelt de fokkerij de dierenarts - die werd ingeschakeld voor de dieren - aansprakelijk voor het geval geoordeeld zou worden dat hij fouten heeft gemaakt.

De rechtbank besluit dat een deskundige zich moet toeleggen op de zaak. Die zal antwoord moeten geven op de vraag of van de paardenfokkerij verdergaande zorg had moeten verlenen. En of de dierenarts heeft gehandeld zoals van een dierenarts mag worden verwacht. De deskundige krijgt drie maanden de tijd om een rapport in te dienen bij de rechtbank. Daarop mogen de springruiter en de paardenfokkerij vervolgens reageren.

Uiteindelijk zal de rechtbank uitspraak doen over de vraag of de paardenfokkerij al dan niet aansprakelijk is voor het overlijden van de merrie en het veulen.

Hoge kosten