'Ja, het was liefde op het eerste gezicht’

Knetteren­de rel ontbrandt in Moesland na schrappen Pleinfes­tijn: ‘Het is doorgesto­ken kaart’

10:29 SCHAIJK - De aanloop naar carnaval verloopt in Schaijk tumultueus. Horecabaas Theo de Goeij van De Raaf in Schaijk is boos op de carnavalsstichting omdat hij zijn Pleinfestijn kwijtraakt. ,,Dit is schandalig.”