‘Jammer dat dienstplicht is afgeschaft, het is een mooie brug naar volwassenheid’

Bepaald een ondernemend type, die Maarten Lucius (42) die in 2015 zijn vrouw Gerrianne belde op haar werk in de zorg. Met de advertentie in zijn hand zei hij: 'Dit gaan wij doen!' Twee jaar later nam het stel de sleutel in ontvangst van de Abdijstaete en startten er Driestroomhuis 'Met Elkaar', een thuis met begeleiding voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.



De geboren Heeswijkenaar werd beroepsmilitair; als onderofficier deed hem dat meerdere keren in Bosnië belanden. 'Iets voor anderen kunnen doen' werd en is in zijn leven een belangrijk motto. In zijn vrije tijd is Maarten bestuurslid, jeugdcommissielid en -trainer bij VV Heeswijk en bestuurslid van de Stichting Dorpszeskamp HDL. Ook is hij één van de kartrekkers van winterfeest Laverhof on Ice, van 11 t/m 22 december. Maarten en Gerrianne hebben drie kinderen.