Jan en Nettie uit Vorstenbosch geven elkaar al 60 jaar kracht

Aangehou­den vrouw in rovershol Schaijk op vrije voeten gesteld

9 april DEN BOSCH/SCHAIJK/HEESCH - De vrouw die vrijdag in een vakantiewoning in Schaijk werd aangehouden in het kader van het onderzoek naar een ramkraak in Heesch is weer op vrije voeten. De 38-jarige vrouw uit Heeswijk-Dinther blijft wel verdacht van vuurwapenbezit.