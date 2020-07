Jan en Riek gunnen elkaar vrijheid en dat maakt hun (diamanten) huwelijk zo goed

MARIAHEIDE - ,,Je moet dingen samen doen maar je moet elkaar ook de ruimte geven, dingen los van elkaar doen.” Dat uitgangspunt is de basis van een mooi huwelijk, zo is de overtuiging van Jan (86) en Riek (85) van Boxmeer uit Mariaheide. En zij kunnen het weten, want zij vieren deze dinsdag hun diamanten huwelijksfeest. Dat doen ze samen met hun drie kinderen, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Het elkaar vrijheid gunnen, het is altijd zo geweest in huize Van Boxmeer. Zo zette Riek zich meer dan veertig jaar lang in voor korfbalclub SCMH. Ze richtte die mee op en bekleedde allerlei functies. ,,Elke zaterdag en zondag was ik op het sportpark, maar dat kon alleen maar omdat Jan dan voor de kinderen zorgde.”

Jan had zo zijn eigen bezigheden. Hij had een eigen machinaal timmerbedrijf en daarnaast was hij als ex-prins Heikrikkels jarenlang actief voor deze club waarvan hij medeoprichter was. ,,Als er iets te doen was voor of tijdens carnaval, dan waren we er eigenlijk altijd bij. Hand- en spandiensten verrichten, opbouwen, fietstochten organiseren voor de opperkrikkels, noem maar op.”

Fietsvakanties door half Europa en heel Nederland

Genoot het stel vroeger van kampeervakanties met het gezin, op latere leeftijd stortten ze zich op fietsvakanties. ,,Om iets samen te kunnen doen.” Ze fietsten half Europa rond: naar Santiago, op en neer naar Lourdes, diverse keren naar broer Jan in Frankrijk, Parijs, de Middellandse Zee en ze hebben al fietsend ook nog eens heel Nederland doorkruist.

Fietsen is voor Jan niet meer weggelegd maar Riek - ook een goede hobbykok - fietst nog elke week twee tot drie keer een rondje van 25 kilometer op de mountainbike. ,,Ik vind het belangrijk om te blijven bewegen en fietsen houdt mij fit, gemiddeld leg ik zo’n zeven- tot achtduizend kilometer per jaar fietsend af.”

Schaalmodellen van hout

Samen jeu-de-boulen ze nog elke week. Jan is na zijn pensionering begonnen met het maken van schaalmodellen van hout. Hij maakte al een tank, een trein, een jeep en een motor en zijn nieuwste project is een houten kruiwagen. Daarnaast begeleidt hij een keer in de week bewoners van Sint Jan bij het maken van knutselprojecten.