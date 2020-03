Jan Lucius overleden, de handige oud-beheerder van De Stuik

Een hart onder de riem voor Veghelse ouderen

20:00 VEGHEL - Stoffen hartjes, in allerlei kleuren en versieringen. Het mogen er van Leo Rijkers tientallen zijn, om de ouderen in Veghel een hart onder de riem te steken. Namens Rijkers Naaimachines in Veghel roept hij mensen op om hartjes te maken.