Jan Siebelink spreekt tijdens boekenweek in abdij Heeswijk

Fortnite-prins Thorben (18) uit Uden genomi­neerd voor ‘YouTube-os­car’, Enzo Knol als tegenstan­der

4 februari UDEN - Fortnite-gamer Thorben van Berkel (18) is genomineerd voor een VEED Award: de Oscars van de Nederlandse YouTube-industrie. Ook Enzo Knol en gamer Don (Gamemeneer) maken kans op de prestigieuze prijs. Thorben is in de wolken met de nominatie. ,,Ik vind het echt een eer en zou het super tof vinden als jullie op me willen stemmen”, zo laat de jonge Udenaar weten op Instagram.