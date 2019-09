Jan Slippens hielp organisaties graag uit de brand

Jan Slippens vormde samen met zijn broers Louis en Nico de tweede generatie bestuurders van Sligro. Hun vader Abel richtte het bedrijf in 1935 op. Onder de broers groeide het Veghelse bedrijf uit tot toonaangevende horecagroothandel. Hij volgde Louis op als algemeen directeur en maakte later plaats voor de volgende generatie nadat hij met neef Abel Slippens in 1989 de beursgang had gerealiseerd. In 1990 verliet hij Sligro en werd wethouder voor het CDA in het college van burgemeester Ies Keijzer.