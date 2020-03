Jan van Dongen, ‘grote man’ van Zeelands touringcarbedrijf Van Dongen, overleden

ZEELAND - Jan van Dongen, oud-directeur en mede-eigenaar van het Zeelandse reisbureau- en touringcarbedrijf Van Dongen, is donderdagochtend overleden. Hij werd 84 jaar. Van Dongen was getroffen door het coronavirus.

,,Een directeur met een dikke Mercedes ben ik nooit geweest”, sprak Jan van Dongen over zichzelf in 1999 in een interview bij het 75-jarig bestaan van het familiebedrijf. ,,Ik ben een doener. Ik dacht als ik hard loop, moeten de anderen mij volgen.”

Van Dongen nam het bedrijf met zijn zes broers en zussen over van zijn ouders Bart en Antonia, die de basis legden. Tot 1972 zat het bedrijf nog midden in het dorp op de plaats waar jarenlang het Busselke stond, naast de Morgenzon. Van Dongen was 1965 tot 1988 directeur.

'Telkens andere markten aanboren’

Het eenmansbedrijfje groeide in 75 jaar uit tot een onderneming met 140 werknemers. ,,Door telkens andere markten aan te boren is dat gelukt. We reden bussen vol personeel naar onder meer Philips in Eindhoven en de Gruyter in Den Bosch. Dat begon toen de boerenzoons geen werk meer konden vinden op het eigen bedrijf. Door de variabele werktijden en door het feit dat steeds meer mensen een eigen auto aanschaften is dat veranderd", legde hij uit.

Quote Klanten deden vroeger al maanden van tevoren een aanbeta­ling Jan van Dongen Vervolgens ging Van Dongen Reizen zich meer en meer toeleggen op de buitenlandse reizen. Als broekie van 21 jaar reed Jan samen met zijn neef Rinus al naar Spanje. Met uiteindelijk elf reisbureaus in heel Brabant en 36 bussen ging het bedrijf reislustige klanten bedienen.

Jarenlang profiteerde het familiebedrijf van de groei van de welvaart in Nederland, van mensen die steeds vaker en verder op vakantie gingen. ,,Klanten deden al maanden van tevoren een aanbetaling, dat wij soms tegen 12 procent rente konden wegzetten. Dat waren leuke tijden, maar die zijn echt voorbij”, blikte Jan van Dongen zeven jaar geleden terug.

In de reisbranche was het Zeelandse bedrijf een relatief kleine vis. Het ging deze eeuw steeds moeizamer. In 2007 leidde dat tot overname door het Oad-concern. Maar in de volksmond bleef het diep in Zeeland gewortelde vervoersbedrijf gewoon ‘Van Dongen’ heten.