Jan van Hoof, grondlegger Fabriek Magnifique, krijgt lintje

Van Hoof was in 1994 medeoprichter van Kunstgroep De Compagnie, waar hij tot op heden bij betrokken is. De Compagnie organiseert exposities, lezingen, concerten, manifestaties, vernieuwende en confronterende kunstproducties en festivals.

Slokdarmfestival

In 2004 vond in Veghel voor de eerste keer het Slokdarmfestival plaats. Dat festival, dat nu onder de naam van Fabriek Magnifique georganiseerd wordt, had niet bestaan zonder de immense inzet van Jan van Hoof. Hij is de grondlegger van het festival en vervult tot op de dag van vandaag een grote rol in de totale organisatie. Onder zijn bezielende leiding is het festival uitgegroeid van de eerst editie met 15.000 tot 20.000 bezoekers tot een festival waar in de laatste editie 2018 ongeveer 75.000 bezoekers waren. Dit weekeinde was de tiende editie van het festival en is dat aantal zeer waarschijnlijk weer hoger geworden.