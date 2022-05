Jan van Lee stopt. Zou ik dan toch misschien? Nee, ik moet er geen Jan van Leed van maken

Kleding­ruil-trend waait over naar Uden: al veertien mensen ruilen mee

UDEN - Voor ieder is wat leuks te vinden in de overvolle tas met kleding, het is ook nog eens helemaal gratis. De kledingkettingruil in Uden is in april gestart en heeft ondertussen al veertien deelnemers. ,,Het is telkens een feestje om een nieuwe tas te krijgen”, zegt initiatiefnemer Mascha Bongenaar.

