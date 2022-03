Jans en Gonda worden 90, net als ‘hun’ Venhorst: ‘Er was helemaal niks, alleen hei, zover je kon kijken’

Aantal leerlingen Maashorst School Uden in vijf jaar vertienvou­digd: ‘We trekken kinderen ook van verder weg’

UDEN - De Maashorst School in Uden is anders dan andere basisscholen. De school begon in 2017 met vijf leerlingen, vijf jaar later zijn dat er vijftig. ,,We gaan op de huidige locatie uit ons jasje groeien.”

11:04