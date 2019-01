Jans viert haar 100ste verjaardag: ‘Ik heb geen klagen’

Hellegers verwerpt geweld tegen hulpverle­ners in oudejaars­nacht

20:26 UDEN - ,,Het is onacceptabel dat hulpverleners moeten wijken voor geweld en intimidatie.” Met die verwijzing naar de onrustige oudejaarsnacht in Brabant, riep burgemeester Henk Hellegers van Uden op om daar ‘onverminderd stelling tegen te blijven nemen', net als tegen ondermijning’ Hellegers zei dat tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.