Jarenlange strijd voor knoflookpad beloond met flinke uitbreiding natuur in Erp (en zo klinkt ‘ie...)

Hoofdklasse B UDI'19 pakt een punt tegen Meerssen, maar ziet belangrij­ke Van Hout gebles­seerd uitvallen

Het was een weinig enerverende middag in Meerssen. Beide ploegen kregen bijna geen kansen, want de organisatie stond goed bij UDI'19. Dat de ploeg van Lodewijk de Kruif zo weinig kansen kreeg had ook te maken met dat Dennis Janssen en Roald van Hout na een halfuur al het veld moesten verlaten vanwege een blessure.

3 april