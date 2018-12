Jarige HartSave doet Veghel twee AED’s cadeau

De afgelopen 12,5 jaar heeft Veghel HartSave veel gedaan om te voldoen aan de zogenaamde 6-minutenzone die de Hartstichting adviseert: de overlevingskans van iemand met een hartstilstand is het grootst wanneer binnen zes minuten de juiste hulp is gestart. En dus moeten op korte afstand van elkaar voldoende AED's beschikbaar zijn. In Veghel hangen nu 90 AED en de meeste daarvan zijn 24 uur per dag bereikbaar. In het verleden hingen bedrijven of verenigingen hun aangeschafte AED's nog wel eens binnen, zodat ze na sluitingstijd niet beschikbaar waren. Veghel HartSave heeft veel AED’s naar ‘buiten’ gekregen, zodat ze ook na werktijden door iedereen gebruikt kunnen worden.