'Je bent erbij of anders heb je wat gemist’

16:44 DEN BOSCH/UDEN - De vuilniswagenchauffeur die vorig jaar een bejaarde fietser doodreed op een rotonde in Uden wordt aangeklaagd. Volgens de officier van justitie is de 53-jarige bestuurder uit Erp schuldig aan het ongeluk onder meer omdat hij aan het bellen was toen de 84-jarige man uit Uden werd aangereden. Ook stond de buitenspiegel van de vuilniswagen te ver naar binnen waardoor hij het slachtoffer in de dode hoek niet (goed) kon zien.