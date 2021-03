Je eigen pak hagelslag maken in nieuwe Veghelse chocoladefabriek

Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij kopen woning? Dat zien starters als Luc en Joey wel zitten

27 februari OLLAND/BOERDONK/LIEMPDE - Moet een inwoner van - pak ’m beet - Olland of Boerdonk voorrang krijgen bij het kopen van een woning in zijn dorp? De jonge woningzoekenden Luc van Gorkum uit Olland en Joey van de Vossenberg zien daar zeker voordelen in. En in de raad van Meierijstad gaan daar ook stemmen voor op, maar zo eenvoudig ligt dat nog niet.