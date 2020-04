Jesse brengt boodschappenboxen rond met producten uit Meierijstad: 'Mensen worden er blij van’

Buurtbus Keldonk krijgt nu óók subsidie, net als buurtbus Ol­land-Liemp­de

16:49 KELDONK/BOSKANT/OLLLAND - Goed nieuws voor de buurtbusvereniging Keldonk. Deze krijgt vanaf 1 januari 2019 met terugwerkende kracht 900 euro subsidie per jaar. De andere buurtbusvereniging in de gemeente Meierijstad, buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde, krijgt ook 900 euro per jaar en gaat er daarmee juist op áchteruit.