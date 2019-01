Jet Keetels Eerdeburger van het Jaar

Jet is volgens de dorpsraad een vrouw die al heel lang bij Eerde betrokken is en daaraan actief deelneemt, vooral op financieel en administratief gebied. Zo is ze al jarenlang penningmeester van Den Binnenhof. Daar schenkt ze ook elke zondagochtend koffie voor de ouderen. Verder zet ze zich in voor de goede-doelenactie in Eerde. Daarnaast is ze actief voor de geloofsgemeenschap Sint Antonius Abt. In het verleden o.a. in de werkgroep Eerste Heilige Communie en tot op de dag van vandaag is ze betrokken bij het innen van gezinsbijdragen. Bovendien was ze tot aan het einde van het bestaan van deze vereniging actief voor de Vriendenkring van fanfare De Echo der Bergen. Voor de dorpsraad is zij de rechterhand van de penningmeester. Voorzitter Frans Zegers van de dorpsraad: ,,Niet iedereen kent haar, maar zij kent wel iedereen. Jet is een zeer positief ingestelde persoon, een stuwende kracht die voor Eerdse organisaties een belangrijke basis legt of heeft gelegd. Ze verricht onopvallend onmisbaar nuttig werk voor veel vrijwilligersactiviteiten in Eerde.”