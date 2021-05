Jeugd in Berghemse wijk snapt niets van overlastmeldingen en boetes van politie

BERGHEM - De meldingen stromen binnen bij de politie. Jongeren in de wijk Piekenhoef zorgen voor veel overlast in de wijk, vinden buurtbewoners. Maar wie met de jongens op de skatebaan in gesprek gaat, merkt dat van vandalisme of baldadigheid weinig sprake is. De tieners zijn vooral verveeld. In de wijk is simpelweg niets te doen, zelfs voor een frietje moeten ze naar andere wijk fietsen.