Jeugd moedigt Blauw Geel’38 fel aan bij ‘historische’ bekerwedstrijd tegen FC Utrecht: ‘Iedere hulp nodig’

Zangpeda­goog van topmusi­cals op het Londense West End helpt bij Udense Passion

UDEN - Al maanden repeteren 75 deelnemers voor de eerste Udense uitvoering van The Passion, in maart in Theater Markant. De (veelal amateur-)zangers worden klaargestoomd door een bijzondere zangdocent: Aaron Newland-Bentley staat gewoonlijk musicalsterren in Londen bij.

6 januari