Jeugdexperts ONS Welzijn onderdeel van Wegwijzer Bernheze: ‘Snel schakelen, snel helpen’

De Wegwijzer is anderhalf jaar geleden gestart als een samenwerkingsafspraak tussen gemeente Bernheze, gemeente Meierijstad en ONS Welzijn. Alle zorgprofessionals van de WMO, sociale dienst en basisteams van Ons Welzijn zijn bij elkaar gezet om toegang tot zorg, hulp en ondersteuning voor inwoners makkelijker te maken.

,,We kunnen sneller schakelen, sneller helpen. En zo voorkomen dat een probleem ontspoort. De lijnen zijn kort en dat moeten mensen ook echt ervaren”, zei Wilbert De Haan Westerveld van ONS Welzijn bij het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Problemen stapelen zich op

Problemen staan soms niet op zichzelf en stapelen zich op en vaak is dan een brede aanpak nodig. Voor inwoners van gemeente Bernheze betekent dit dat ze met vragen over opvoeden of problemen in de gezinssituatie voortaan per 1 juni terecht kunnen bij Wegwijzer. ,,Het is goed om onze inwoners hierover goed te informeren. Ook dat jongeren zich zelf kunnen melden”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In Bernheze voeren de jeugdprofessionals van ONS welzijn deze taak uit, nu dus via de Wegwijzer. Het uitgangspunt is dat de zorgvrager centraal staat want hoe groot of klein de vraag ook is, binnen dit zorgloket wordt samen met de inwoner gezocht naar hulp. Óf direct naar één van de zorgprofessionals van Wegwijzer óf in overleg met de inwoner met een doorverwijzing naar een specialist in de zorgketen.

Bereikbaarheid Wegwijzer

Wegwijzer is voor de inwoners van Bernheze tussen 9.00 en 11.00 uur te bereiken via 0412 45 88 88. Langskomen in het gemeentehuis kan ook waar een medewerker de inwoners verder op weg helpt.