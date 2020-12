Jeugdlintje voor Carlijn van den Tillaar uit Boerdonk

Carlijn is al ruim 7 jaar zeer betrokken bij Jong Nederland Boerdonk. In 2013 werd ze gevraagd als leiding bij de woensdagavond-groep. Sinds die tijd is Carlijn wekelijks in touw om de kinderen een leuke avond te bezorgen. Ze organiseert allerlei verschillende activiteiten, zoals sportief bezig zijn in de gymzaal, knutselen en spelletjes doen boven in D’n Hazenpot of, bij mooi weer, activiteiten in de buitenlucht. Ook doet Carlijn bij toerbeurt de vrijdagavondgroep. Daarnaast is ze actief bij de kampcommissie die het jaarlijkse kamp organiseert, is ze lid van de ledencommissie die vier keer per jaar een activiteit organiseert voor de leiding en vervult ze sinds 2018 bestuursfunctie.