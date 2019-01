Jeugdlintje voor Jhonno van Rooij (23) uit Zijtaart

Wie heeft er schuld aan het ongeluk bij Jumpsquare?

7 januari VEGHEL - De 19-jarige Rico uit Veghel raakte ernstig gewond na een dubbele salto in trampolinepark Jumpsquare Veghel. De leerling van ROC de Leijgraaf is daardoor voorlopig gekluisterd aan een rolstoel. Het trampolinepark is op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voorlopig gesloten. Het ongeluk roept een hoop vragen op.